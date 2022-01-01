ВОВА

Вова с самого детства занимался саморазвитием. Он играл в шахматы, читал книги, изучал финансовую грамотность и многое другое.

Про Вову в России не слышал только ленивый. Однажды он взломал Пентагон и выложил вирус с эротикой. Работники Пентагона не могли настроиться на работу целых 2 месяца.

За Вовой числится 1024 убийства террористов, 17 изобретений для военной техники и около миллиона спасенных жизней. В международном розыске числится как особо опасный.

Его мотивы полета на Марс просты, если не он, то кто.