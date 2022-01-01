ВОВА
Вова с самого детства занимался саморазвитием. Он играл в шахматы, читал книги, изучал финансовую грамотность и многое другое.
Про Вову в России не слышал только ленивый. Однажды он взломал Пентагон и выложил вирус с эротикой. Работники Пентагона не могли настроиться на работу целых 2 месяца.
За Вовой числится 1024 убийства террористов, 17 изобретений для военной техники и около миллиона спасенных жизней. В международном розыске числится как особо опасный.
Его мотивы полета на Марс просты, если не он, то кто.
ЛОГАН
Логан – это профессиональный киллер. Его боятся, уважают, но больше всего любят его чувство юмора. До прихода Логана никто даже подумать не мог, что макака может подавиться бананом и умереть от этого в прямом эфире на первом канале страны.
Его интересуют только деньги, раньше он никогда не работал на правительство. Но сейчас предлагают много, и не в каких-то фантиках, типа американского доллара, а в настоящих долларах государства Зимбабве.
ЛЮК
Люк с раннего детства любил играть в компьютерные игры. Он был лютым задротом, больше всего он любил играть в шутеры. Но иногда и в РПГ играл.
3 года назад он дорос до уровня киберспортсмена и принял участие в турнире по Portnite. В финале турнира его дисквалифицировали за использование читов, один игрок не может так быстро нажимать на кнопки. Что он осьминог, и у него 8 рук, никто слушать не стал.
В следующий год изменили правила, и Люк занял первое место не только по Portnite, но и во всех остальных шутерах. Сейчас это самый высокооплачиваемый киберспортсмен.
Власти его страны им заинтересовались и послали в качестве эксперимента на Марс, предварительно загрузив нужные знания в его голову через микрочип. Теперь Люк умеет хорошо стрелять не только в играх.
ЭРИКА
В 18 лет у нее появилась грудь, а в 20 лет мозги. Это были лучшие два года в ее жизни.
В эти же годы она писала прекрасные научные работы, пока ее не начали проверять женщины.
Эрика больше не хочет тратить жизнь на учебу и работу. Она хочет приключений, много удовольствия и не думать о завтрашнем дне.
ХЛОЯ
Хлоя выросла в Нью-Йорке, в городе греха и разврата. С ранних лет ей приходилось работать, но денег не хватало.
Она – это лицо криминала, забегает в любой банк, делает очередь из АК-47 и забирает все деньги.
Хлоя раньше грабила банки, теперь она будет грабить марсиан.
МИШЕЛЬ
Мишель, как обычно, в пятницу после тяжелого рабочего дня решил с друзьями отдохнуть, но так получилось, что с алкоголем перебрал. По пьяни он записался добровольцем на Марс, а когда проснулся, то уже видел Землю через иллюминатор.
В течение 5 минут Мишель мысленно пересмотрел весь хентай, который он коллекционировал 15 лет. А в следующие 10 минут он нашел ответы на все свои вопросы, и ему очень захотелось вернуться домой живым.
ХАЙНЦ
Хайнц работал перевозчиком VIP-клиентов, он устал от этого быта и стресса. Он хочет рискнуть два раза и изменить свою жизнь. Первый раз – это полететь на войну и сорвать большой куш – 1 миллион долларов Зимбабве. Второй – это поехать в Las Vegas и поставить all-in на zero.
Ему все говорят о глупости этой идеи, но он никого не слушает.
ХИКАРУ
Хикару выросла в Японии. Когда она была маленькая, ее родителей убили у нее на глазах, за что, она не знает до сих пор.
Когда Хикару выросла, она стала главой мафии. Она не знает жалости и любви, врагов убивает с особой жестокостью. На Земле ей нет достойного врага, поэтому она летит на Марс.
ДЖЕЙКОБ
Джейкоб выступает комиком в стендап. Доводить до смеха он может любого. Билеты на мероприятия с ним раскупаются как горячие пирожки.
Он часто поднимал в своих шутках острые темы: искусственное движение феминисток, деградация через Teek Tok, педофилию и чиновников. Но шутка про маленький член президента президенту не понравилась.
Добровольцев для войны с пришельцами оказалось слишком мало. Власти решили добрать одного добровольца силовым способом. Для этого в субботу в прямом эфире алгоритмы Foogl выбирали счастливчика для полета на Марс. «Абсолютно случайно алгоритм Foogl выбрал Джейкоба», — написал президент в Tvipper.
Джейкоб не растерялся и ответил в Tvipper: «Обещаю, у следующего президента размер харизмы будет больше»
ЮРГЕН
Юрген был рожден в грязи и нищете. Детство у него было тяжелое, поэтому ему приходилось читать рэп за деньги.
Когда Юрген повзрослел, он понял одну вещь, на рэпе он много не заработает. Поэтому он записался добровольцем для отправки на Марс, правительство обещало выплатить каждому один миллион долларов Зимбабве в случае успешной операции.
СОФИЯ
София всю свою жизнь хотела завести домашнее животное. Но искусственное сердце в ее теле мешало ей это сделать. Животные это чувствовали, и им это не нравилось.
Летом 2023 года она рискнула и пошла в зоомагазин. Но все животные от нее убегали и не хотели идти к ней. После этого похода ее депрессия стала еще больше. У всех есть животные, а только у нее одной нет.
София хочет найти марсианского котика и привезти его на Землю.
УИЛЬЯМ
Уильям – это действующий агент ЦРУ, основной миссией которого является сбор и анализ информации о деятельности марсиан.
В 2025 году Уильям планирует вернуться домой и подать в отставку, это его последняя миссия.
После этой миссии Уильям будет делать первою социальную сеть, которая будет способствовать прогрессу жителей Земли.
ХАННА
Ханна работала над магнитным двигателем совместно с украинским инженером. Но деньги на финансирование этого проекта закончились.
Ханна летит на Марс не ради денег, а чтобы доступ к свободной энергии был у всех.
НАОМИ
Наоми – это искусный и ловкий охотник. Она путешествует в разные страны мира для эксклюзивных трофеев.
Но в этот раз добыча стала охотником, а ей нужно сделать шаг навстречу и показать у кого зубы острее.
АЙВИ
Айви – мать троих детей. Ее муж умер три года назад в авиакатастрофе.
Она понимает, что добровольцев идет слишком мало, шкурный интерес берет верх. Айви хочет, чтобы ее дети жили, поэтому летит на Марс. Пришельцы не должны добраться до Земли
БЕНДЖАМИН
Бенджамин – врач, всю свою жизнь он посвятил альтернативной медицине. За свою жизнь он спас много жизней, слухи о нем дошли аж до Вашингтона.
К нему часто приходят богатые и влиятельные люди, но он лечит только бедных. Бенджамин часто отказывает со словами: «Слабое здоровье – главное достоинство холостого старого миллиардера».
Цель его жизни – разгадать секрет вечной жизни, и, возможно, он сделает это на Марсе. Там жизнь как-то адаптировалась к тяжелым условиям планеты.
ХАРУТО
Харуто из племени Kоко Джамбо. На его земле существует только один язык – язык силы, кто сильный – тот и прав. Племя Koкo Джамбо отстало от цивилизованного мира на сотни лет, для них обычный интернет – это уже нанотехнологии.
Угроза от пришельцев не дает спокойно спать Харуто, он понимает, если пришельцы прилетят сюда, то они сьедят все бананы.
ОЛЬГА
Ольга позиционирует себя миру как стартапер. Ее внешность привлекает внимание многих "инвесторов", ей даже говорить почти не нужно. Когда ей нужна новая сумочка или туфельки, она создает новый стартап.
Однажды она развела мошенника более высокого уровня. Чем это закончилось для нее? Сейчас она летит на Марс, на съемки фильма, там у нее будет много красивых костюмов и сумочек 🙂
ТОМАС
Томас - создатель популярного журнала для взрослых. Он альфа самец, катается на дорогих автомобилях, каждые выходные летает отдыхать в разные страны, и девушки за ним бегают толпами.
Но у него есть конкурент, такой же альфа самец. По рейтингу ALPHA PHORBS они идут ноздря в ноздрю. Thomas заключил с ним пари, что у него будет больше рейтинг в этом году.
Для победы в споре он выбрал оригинальный способ достижения цели – пиар ход через войну на Марсе. Потому что только настоящий альфа будет сражаться с пришельцами, пока другие будут прятаться по углах.
ЗОИ
Зои – это основатель цирка Порядок. Ее команда на протяжении многих лет укрепляет свои позиции, и каждый год захватывает внимание зрителей все больше и больше.
В этом цирке действуют строгие правила:
1) Тренировки 6 дней в неделю по 12 часов.
2) Прием еды только в случае уколов в руку с непонятной жидкостью.
3) Запрещены споры с администрацией, она всегда права.
4) Все работники цирка должны ходить в намордниках.
5) В тело должен быть вживлен микрочип радиочастотной идентификации.
Зои хочет привезти живого марсианина на Землю и заставить его выступать в цирке.
ВАЛЕРА
Валера – отличный семьянин, имеет двух детей. Пять лет назад выплатил ипотеку и посадил дерево. Всегда платил налоги, был законопослушным гражданином, что власть скажет, то Валера и делает.
Как-то Валера вышел за хлебом. Возле Пятерочки проходил митинг, и на выходе его перепутали с радикально настроенными экстремистами. Добрые дяди запаковали Валеру в бобик и отвезли в каталажку. Суд признал его виновным и отправил в Сибирь валить лес.
Чтобы смыть грязь со своего имени, Валера отправляется на войну, на Марс.
ФИЛИПП
Филипп со своими друзьями – профессиональные рейверы и клаберы. Имеют большой опыт и зарабатывают этим на жизнь.
Его работа – это ходить на мероприятия с пафосным лицом. Однажды он так вошел в роль, что не понял развода от друзей. Ему сказали, что на Марсе будет мероприятие, и нужны клаберы, за это платят большие деньги. Филипп не хотел терять свой шанс, поэтому подробно расспросил где садятся клаберы.
Когда Филипп зашел на космический корабль, он задал всего один вопрос: «Сколько нам заплатят?». После услышанного ответа Филипп обрадовался и пристегнулся.
ИТАН
Итан – государственный служащий, его жизнь устраивает. Много думать не нужно, просто исполняй что скажут выше.
В этот понедельник Итан впервые путешествует. Как обычно, он пользовался картой Foogl. Но на месте отправки поисковик ошибся и выбрал не те двери и не тот путь.
Итан спит, он еще не знает, что корабль покинул орбиту Земли, и он летит не в Париж.
ЮРИЙ
Юрий – гость из космоса. Его корабль потерпел крушение. Пробыв много лет на Земле, ему тут понравилось, и он решил остаться.
Юрий любит использовать свой дар на аттракционах в парке. Он останавливает время и накладывает себе попкорна в 2 раза больше положенного.
У Юрия была очень сложная и ответственная работа на Земле, он наполнял пакетики специями. Но угроза нападения марсиан на Землю заставила Юрия пересмотреть свои приоритеты в жизни.
ЯМАТО
Ямато на протяжении 30 лет работает на правительство Японии. Чем он занимается засекречено.
По официальнным данным Ямато летит на Марс, чтобы взять образцы марсианских бактерий, но так ли это на самом деле, никто не знает.
Известно только то, что в молодости он был гопником и очень уважал фирму Abibas. Это прошлое останется с ним навсегда.